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    Павлов: «Болельщикам «Арсенала» немножко терпения, ну и удачи нам всем»

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов попрощался с командой, которую возглавлял с февраля этого года. По словам специалиста, часть его сердца осталась в Туле.

    «Тула – футбольный город, здесь и руководители предприятий, и губернатор любят футбол, и я думаю, что здесь все будет нормально. Я и ребят просил: не забывайте, для кого, для чего вы играете. То, что нам не удалось, постарайтесь сделать вы. Болельщикам – немножко терпения, ну и удачи нам всем. Я с удовольствием работал в этом городе и буду приезжать сюда. Часть моего сердца осталась здесь», – сказал Павлов.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    06.10.2016 23:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 7 октября 2016, 07:19

      Нам тебя будет не хватать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 октября 2016, 01:16

      Хороший мужик.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 октября 2016, 00:38

      Давай, Сергей Александрович, здоровья и удачи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 6 октября 2016, 23:27

      Сергей Александрович ты ЛУЧШИЙ!!! ОБИДНО ЧТО НЕ ДАЛИ ПОРАБОТАТЬ

      2
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