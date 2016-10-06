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    «Арсенал» и Венгер ищут решение по новому контракту

    Исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис рассказал о возможности продления контракта с главным тренером лондонцев Арсеном Венгером. По словам Газидиса, обеим сторонам нужно согласовать позиции по новому соглашению.

    «Как долго Венгер будет работать с «Арсеналом» – это решение, которое стороны примут вместе. Арсен ведет себя открыто, и мы тоже. Обеим сторонам нужно согласовать позиции. «Арсенал» – это не Венгер. Это не одно и то же. Арсен принял и понял ценности клуба и приумножил их. Венгер преобразовал «Арсенал» в футбольном плане», – заявил Газидис.

    Текущее соглашение французского специалиста рассчитано до конца текущего сезона. Венгер работает в «Арсенале» уже 21 год.

    Источник: The Guardian

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    06.10.2016 21:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 7 октября 2016, 10:01

      Блана возьмут наверное) а чё, тоже француз, да и в топе должен держать клуб)

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