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    Агент Петреску опроверг информацию о выплате тренеру 50 миллионов рублей

    Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу заявил, что сумма разрыва контракта в 50 миллионов рублей не соответствует действительности. По словам представителя специалиста, у Петреску есть предложения из Китая.

    – На сегодняшний день подписано соглашение о расторжении контракта, есть сроки выплаты по неустойке.

    – Сумма в 50 миллионов рублей соответствует действительности?

    – Нет, даже близко такой цифры нет. Не хочется комментировать финансовую сторону, потому что это контракт Петреску. Если он захочет, то ответит.

    – Сам тренер сказал, что хотел бы в будущем вернуться в Краснодар. Это возможно?

    – Конечно. Жизнь такая штука, что возможно все.

    – Какие планы у Петреску сейчас?

    – У него уже есть предложение из Китая. Он пока думает.

    – Останется ли он на матч РоссияКоста-Рика?

    – Насколько знаю, Дан улетает из Краснодара в субботу. Но вполне возможно, что он задержится в России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2016 19:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 19:36

      На йух ему матч Россия - Коста-Рика.

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