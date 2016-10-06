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    Сикорски: «Мое решение переехать в Россию определили не деньги, а возможность пожить здесь»

    Бывший нападающий «Баварии» Даниэль Сикорски, ныне выступающий за «Химки», рассказал о причинах своего переезда в Россию.

    – Насколько больше вам платят в России?

    – Ой, я никогда не говорю про деньги. Да, я работаю за деньги, мне надо кормить семью и все такое, но сейчас мое решение определили совсем не они. Я просто обрадовался тому, что у меня появилась возможность пожить и поиграть в России. В 2018 году здесь будет чемпионат мира, поэтому Россия совершенствуется каждый день. В вашем чемпионате играли крутые игроки, тот же Халк, например. У меня сейчас были предложения из Австрии, второй лиги Германии, из Финляндии и Литвы, но интуиция подсказала мне ехать в Россию. И мне было интересно попробовать. Мой друг Давид Алаба тоже спросил, почему я решил играть в России. Я объяснил, и он сказал, что верит в меня, добавил еще, чтобы я одевался потеплее.

    – Мороз – это понятно, а что вы знали про российский футбол?

    – Я смотрел несколько игр, когда против «Баварии» играл московский «Спартак». Несколько раз во время сборов играли тренировочные матчи против ЦСКА, «Терека». Я знал, что здесь довольно грубый футбол, защитники борются до конца. Для нападающего это всегда тяжело.

    Полностью интервью с Сикорски читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2016 16:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 18:17

      Блин, какая у них у всех платоническая любовь к деньгам, ага, только на расстоянии, только не вслух...

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 октября 2016, 16:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Херню не неси.

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