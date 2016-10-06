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    Гаджиев подтвердил, что Евсеев может покинуть «Амкар» ради «Сибири»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подтвердил информацию о том, что его помощник Вадим Евсеев может возглавить «Сибирь».

    – Знаю, что Евсеева хотят видеть в «Сибири», но со мной он на эту тему не разговаривал.

    – Попытаетесь отговорить своего помощника от ухода из «Амкара»?

    – Вадим взрослый человек, достаточно самостоятельный. Решение он должен принимать сам. Но нам желательно сохранить Евсеева в своей команде.

    – Евсеев готов к самостоятельной работе?

    – Да.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2016 14:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +212

      perm 242 6 октября 2016, 19:04

      понятно , что Евсеев хочет "расти" , но бросать команду в самом разгаре чемпионата ....

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 18:19

      Почему надо разговаривать о делах Евсеева за спиной Евсеева? Ну ладно, на кухне, но на публике это моветон, ага.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Alexdrill 6 октября 2016, 16:05

      Конечно лучше главным тренером быть

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