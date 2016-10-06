Гаджиев подтвердил, что Евсеев может покинуть «Амкар» ради «Сибири»

понятно , что Евсеев хочет "расти" , но бросать команду в самом разгаре чемпионата ....
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подтвердил информацию о том, что его помощник Вадим Евсеев может возглавить «Сибирь».
– Знаю, что Евсеева хотят видеть в «Сибири», но со мной он на эту тему не разговаривал.
– Попытаетесь отговорить своего помощника от ухода из «Амкара»?
– Вадим взрослый человек, достаточно самостоятельный. Решение он должен принимать сам. Но нам желательно сохранить Евсеева в своей команде.
– Евсеев готов к самостоятельной работе?
– Да.