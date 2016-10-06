Гаджиев подтвердил, что Евсеев может покинуть «Амкар» ради «Сибири»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подтвердил информацию о том, что его помощник Вадим Евсеев может возглавить «Сибирь».

– Знаю, что Евсеева хотят видеть в «Сибири», но со мной он на эту тему не разговаривал.

– Попытаетесь отговорить своего помощника от ухода из «Амкара»?

– Вадим взрослый человек, достаточно самостоятельный. Решение он должен принимать сам. Но нам желательно сохранить Евсеева в своей команде.

– Евсеев готов к самостоятельной работе?

– Да.