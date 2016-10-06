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    Санчес и Озил хотят получать в «Арсенале» по 250 тысяч в неделю

    Игроки «Арсенала» Алексис Санчес и Месут Озил выразили желание продлить контракт с лондонским клубом. Сообщается, что чилийский нападающий и немецкий полузащитник выдвинули руководству «канониров» свои условия, согласно которым они хотят получать по 250 тысяч фунтов в неделю.

    Стоит отметить, что эта сумма на 70 тысяч больше той, которую футболисты обсуждали с клубом в рамках предварительных переговоров около года назад.

    Нынешние соглашения Санчеса и Озила с «Арсеналом» рассчитаны до лета 2018 года.

    Источник: The Times

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    06.10.2016 12:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +421

      LMI 6 октября 2016, 14:01

      Так надо дать. Мы уже и не такие бедные, а Озил и Алексис нам еще пригодятся как минимум на пару сезонов

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 6 октября 2016, 13:59

      Если хотим бороться за чемпионства меня и Озила продливать надо.

      0
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      Рейтинг: -185

      Protosser > marslond 6 октября 2016, 14:26

      шизофрения?

      -1
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 6 октября 2016, 13:45

      У обоих контракт до 2018 года с з.п. 140 тысяч фунтов, возможно Арсенал возьмет пол года подумать над этим предложением. На август 14 года у них в Арсенале была самая высокая з.п. (£140,000), растут аппетиты и не зря. В юбилейном для Венгера году, я ставлю на победу Арсенала в АПЛ

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      Рейтинг: +62

      omnikolaev > BYAKONERI 6 октября 2016, 23:04

      По тебе понятно,что ты человек недалекий. Перепрочти статью, они договаривались что если будут продливать контракт, то будут получать 180, но год спустя они решили что этого мало (за это время контракт переподписан небыл т.е. зп была такая же как и при подписании то есть 140). Котята вроде тебя гадят незадумаваясь, но я тебя ткнул носом в твоё же... запомнился урок

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      Рейтинг: +585

      tilvan 6 октября 2016, 12:30

      Даже если и верить этому источнику, то и ладно, им можно платить столько

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 октября 2016, 12:29

      Не хило....за такие бабки надо землю рыть )))

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