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    Роуз: «Согласен с Ширером. Мы стали посмешищем»

    Защитник сборной Англии Дэнни Роуз прокомментировал высказывание Алана Ширера, который завил, что весь мир смеялся над английским футболом из-за отставки Сэма Эллардайса.

    «Слышал, что Ширер говорил, будто английский футбол стал посмешищем. Мне тяжело в этом признаваться, но я частично согласен.

    Потерять тренера после одного матча – это в любом случае плохо, и я надеюсь, что следующий наставник придет надолго, независимо от того, какое решение примет ФА после четырех ближайших матчей», – сказал Роуз.

    Напомним, на протяжении четырех встреч сборную Англии будет возглавлять Гарет Саутгейт.

    Источник: The Sun

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    05.10.2016 22:32
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