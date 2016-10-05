Иванович: «Слежу за «Локомотивом», болею. Рад, что Семин вернулся»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович прокомментировал возвращение Юрия Семина на пост главного тренера.

«Слежу за «Локомотивом», болею за команду. Всем болельщикам «Локомотива» передаю привет. Знаю, что в команду вернулся Семин. Я рад, он хороший тренер. Такие легенды, как он и Лоськов, должны работать в клубе.

«Локомотив» всегда должен быть на вершине, но это сложно сделать, дайте им время. Я надеюсь, что у команды все получится», – сказал Иванович.

Напомним, футболист выступал за «Локомотив» в период с 2006 года по 2008.