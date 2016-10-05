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  • Иванович: «Слежу за «Локомотивом», болею. Рад, что Семин вернулся»

Иванович: «Слежу за «Локомотивом», болею. Рад, что Семин вернулся»

5 октября 2016, 21:46
10

Защитник «Челси» Бранислав Иванович прокомментировал возвращение Юрия Семина на пост главного тренера.

«Слежу за «Локомотивом», болею за команду. Всем болельщикам «Локомотива» передаю привет. Знаю, что в команду вернулся Семин. Я рад, он хороший тренер. Такие легенды, как он и Лоськов, должны работать в клубе.

«Локомотив» всегда должен быть на вершине, но это сложно сделать, дайте им время. Я надеюсь, что у команды все получится», – сказал Иванович.

Напомним, футболист выступал за «Локомотив» в период с 2006 года по 2008.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Челси Иванович Бранислав Семин Юрий
Комментарии (10)
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shmag
1475695487
следит все таки)
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srg38
1475696986
во дворе шпилил в футбол в твоей футболке!)
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denisrebrikov
1475697979
Следит потому что надеется вернуться в Локо и доиграть там, если конечно его не заберет свободным Милан или Интер, такое в практике присутствует. В Китай или в МЛС вряд ли уедет. Больше Иванович не кому не нужен будет в свои то года..
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spartach n1
1475700264
Хороший футболер и человек
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er234wed
1475703224
Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pосиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - htp:/go.gl/0aOFon
Ответить
bumer_moscow
1475734685
Только моуриньо нам поможет.
Ответить
LokoGoGo
1475760743
Самый удачный трансфер для всех сторон
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Lev Aleks
1475874301
Да все болелы локо очень рады,что Сёма вернулся....вот только дела пока не идут((Я лично болею за локо с 1994 года....всё с командой прошёл))))
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