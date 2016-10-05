Аджоев: «Хочу поставить «Арсенал» на победные рельсы»

Гурам Аджоев обозначил свои первоначальные задачи на посту президента тульского «Арсенала».

«Хочу, чтобы команда встала на победные рельсы. Тула — по-настоящему футбольный город, «Арсенал» поддерживают и в горе, и в радости. Мы сделаем все, чтобы заполняемость на нашем стадионе с каждой игрой увеличивалась. Имя нового главного тренера станет известно на днях. Возможно, мы определимся с кандидатурой уже завтра. Болельщикам нужно запастись терпением и поддерживать команду», – заявил Аджоев.