Раньери: «Тяжело оставлять Мусу в запасе, но я должен делать выбор»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери объяснил, почему Ахмед Муса получает мало игрового времени.

«Он очень хорошо работает, но пока еще только адаптируется. Когда я наблюдаю за ним на тренировках и вижу его понимание игры, то мне тяжело оставлять его в запасе, но я должен делать выбор.

Но я думаю, что рано или поздно он вернется в состав и будет играть», – сказал Раньери.

В нынешнем сезоне Муса сыграл за «Лестер» восемь матчей во всех турнирах и не отметился ни одним результативным действием. В АПЛ он провел четыре матча, выйдя в стартовом составе только в первом туре.