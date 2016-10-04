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    Кричевский: «Результаты у ЦСКА стабильные, построен стадион. Проект Гинера можно считать завершенным»

    Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский высказал мнение о возможной продаже ЦСКА Евгением Гинером. По мнению Кричевского, проект президента армейцев можно считать завершенным.

    «Если Гинер уйдет из российского футбола, на футболе это никак не отразится. Были в его истории и периоды более слабые в экономическом преломлении по сравнению с нынешними, были и лучшие времена, когда ЦСКА и «Зенит» завоевывали еврокубки. Гинер может лишиться или уже испытывает сложности с финансированием футбольного проекта. Связано это с перестановками в высшем руководстве страны.

    В данном случае проект Гинера можно считать завершенным. Результаты у ЦСКА стабильные, стадион построен и введен в эксплуатацию. Естественно, потенциальная оценка ЦСКА весьма высока. Поэтому если Гинер решит продать клуб, это можно будет считать успешным окончанием данного инвестиционного проекта», – заявил Кричевский.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.10.2016 16:30
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 5 октября 2016, 10:06

      Если команда из года в год стабильно выигрывает медали разного достоинства,а в еврокубках провально выступает,то при чем тут перестановки в высшем руководстве страны? От этого ни мастерство игроков,ни квалификация тренерского штаба не зависит! Наверняка все гораздо проще-пошли убытки,нет прибыли потому и встал вопрос о продаже,чтобы не потерять еще больше!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 4 октября 2016, 22:30

      Останься и сделай нам еще победу в Лиге Ч! Пусть напишут что ты и там всех купил,только останься!Действительно хороший руководитель!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      marshal9 4 октября 2016, 22:26

      всё нормально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 4 октября 2016, 21:56

      Федуну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Коняга со стажем 4 октября 2016, 21:04

      Леню убрать надо,а не Гинера! А Гинеру надо обратить свой взгляд на хоккей и помочь Квартальнову выйграть Гагарина!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 октября 2016, 19:24

      ЦСКА - готовый проект.....нынче тренд продавать готовый бизес...Гинер просто решил вложить деньги в другой проект)))

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос > a-rakhmatov 4 октября 2016, 21:28

      правильно ты думаешь Гинер все сделал для цска,теперь за что-то другое возмется

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 октября 2016, 19:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гинер - это футбольный Чубайс, это серый кардинал российского футбола, это зло. Если он уйдёт из футбола, то это уже конец полярной ночи. Если уйдёт... А стадион он фиг продаст с клубом, не для того он его строил, даже в ущерб бюджету клуба.

      -6
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 4 октября 2016, 18:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      > Связано это с перестановками в высшем руководстве страны
      Откаты, б, закончились?! :-E

      -4
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      Рейтинг: +1820

      gor77 4 октября 2016, 18:09

      Бомбардир! Вы уж такие маленькие "мнения" копируйте полностью.
      Это недокопированная часть интервью:
      Экономист подчеркивает, что нынешнему президенту ПФК ЦСКА не обязательно продавать клуб полностью – он может и остаться в составе учредителей, но с существенно меньшей долей.
      - На мой взгляд, от всего российского футбола Гинеру можно сказать спасибо за то, что он за 15 лет сделал из ЦСКА ведущий российский клуб и создал инфраструктуру, которой у ЦСКА никогда в истории не было, - заявил Кричевский.

      15
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > gor77 4 октября 2016, 19:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Еврей сделал комплимент еврею.

      -8
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > gor77 4 октября 2016, 20:24

      Это передергивание фактов совершенно сознательное и преднамеренное. Разворачивается какая то истерия по поводу ЦСКА, Слуцкого, игроков, Гинера. Никто не хочет признать, что примерно при 7-м по величине бюджете в РФПЛ можно взять три золота за последние 4 года. Такое возможно только при отличном менеджменте. Но признать это никто не хочет и не может.

      6
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      Рейтинг: +1496

      GM 4 октября 2016, 17:25

      Как только команда получает новый стадион, так сразу находятся ИКСперДы, которые начинают рассуждать о срочной продаже клуба. Помните, как тоже самое говорили про СпаМ после открытия "Закрытия-Арены"?
      Сейчас еще доделают, наконец-то питерский долгострой и очередные "пророчества" будут делать про Зенит.

      3
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