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    Григорян сменит Петреску в «Кубани» во вторник

    Во вторник руководство «Кубани» уволит главного тренера команды Дана Петреску. Его должен сменить на этом посту Александр Григорян, который сейчас возглавляет «СКА-Хабаровск».

    Ранее уже появлялась информация о смене тренера краснодарского клуба, но руководство опровергало ее. Стоит отметить, что «Кубань» под руководством румына после 15 сыгранных матчей занимает в турнирной таблице ФНЛ 14-е место, находясь в одном балле от зоны вылета.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2016 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 4 октября 2016, 12:05

      А как же компенсация за увольнение? В Кубани и так долгов выше крыши точно в ПФЛ зона юг

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