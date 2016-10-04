Григорян сменит Петреску в «Кубани» во вторник

Во вторник руководство «Кубани» уволит главного тренера команды Дана Петреску. Его должен сменить на этом посту Александр Григорян, который сейчас возглавляет «СКА-Хабаровск».

Ранее уже появлялась информация о смене тренера краснодарского клуба, но руководство опровергало ее. Стоит отметить, что «Кубань» под руководством румына после 15 сыгранных матчей занимает в турнирной таблице ФНЛ 14-е место, находясь в одном балле от зоны вылета.