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    Гинер может продать ЦСКА

    Президент столичного ЦСКА Евгений Гинер из-за финансовых проблем может прийти к решению о продаже клуба.

    «У Гинера есть мысли продать ЦСКА. В таком случае в ЦСКА начнутся проблемы – Гинер пользуется большим авторитетом как в российском футбольном сообществе, так и внутри своего клуба, и без него управлять ЦСКА станет крайне сложно», – близкий к руководству клуба источник.

    Он так же подтвердил, что в ЦСКА проблемы с финансированием: перед футболистами не погашены долги по премиальным за прошлый сезон 2015/16. Стоит отметить, что Гинер возглавляет ЦСКА с 2001 года. За это время клуб шесть раз выигрывал чемпионат России, семь – Кубок России, побеждал в Кубке УЕФА.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.10.2016 09:47
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +13

      Raptor 4 октября 2016, 22:42

      Если это правда, то "белоголубому" пулу скоро придет конец. Еще одна команда останется.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 4 октября 2016, 20:42

      Как насчет продать контрольный пакет болельщикам?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 4 октября 2016, 20:09

      никогда бы не подумал что в ЦСКА имеются проблемы с финансами))))обалдеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 октября 2016, 18:51

      Ахахахах! Заимел недвижимость в Москве: торгово-офисный центр с поляной имени самого себя и на фиг ему теперь второсортная конюшня?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 октября 2016, 18:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Коней продают......а Леню куда денут?!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > a-rakhmatov 4 октября 2016, 18:52

      Сдадут напрокат в Маккаби.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      treetrunk > a-rakhmatov 4 октября 2016, 22:39

      в зоопарк его обезъян тренировать ...у него и лицо соответствует

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 4 октября 2016, 16:51

      не уверен что 100% принадлежит Гинеру.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      treetrunk > Dobroe Teplo za CSKA 4 октября 2016, 22:42

      По итогам 2014 года в разделе «Конечный бенефициар» значились две компании — Alidanos B. V., зарегистрированная в Нидерландах, и Financiere Quirinis S. A. Обе компании владели равными долями в британской Bluecastle Enterprises Limited Holding. По итогам 2015 года в аналогичном разделе также указана Alidanos B. V., а вместо Financiere Quirinis S. A. — другая компания, Lasseti S. A. с регистрацией на Маршалловых островах. Структура владения осталась паритетной. В любом случае КОНЮШНЯ московская - насквозь оффшорная контора ...которую еще и госкорпорации спонсируют ...А с какой стати ?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +763

      alex1004 4 октября 2016, 16:09

      Это плохо... Гинер пожалуй единственный кто смог создать в России эффективную футбольную структуру.

      з.ы. Болельщик Спартака.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > alex1004 4 октября 2016, 17:10

      Галицкий тоже в этом направлении двигается

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > alex1004 4 октября 2016, 18:54

      Точнее футбольно-криминальную, ага.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 4 октября 2016, 15:31

      Президент ЦСКА Евгений Гинер сменил одну из офшорных компаний, которая владеет долей в холдинге Bluecastle Enterprises Limited — материнской компании футбольного клуба ЦСКА, следует из консолидированной отчетности холдинга по МСФО по итогам 2015 года, передаёт Rambler News Service.

      В отчетности Bluecastle по итогам 2014 года в разделе «Конечный бенефициар» значились две компании — Alidanos B.V., зарегистрированная в Нидерландах, и Financiere Quirinis S.A. Обе компании владели долями в британской Bluecastle Enterprises Limited Holding. Каждой принадлежало по 50%.

      По итогам 2015 года в аналогичном разделе также указана Alidanos B.V., а вместо Financiere Quirinis S.A. — другая компания, Lasseti S.A. с регистрацией на Маршалловых островах. Структура владения осталась паритетной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 4 октября 2016, 15:26

      как говорится "время покажет", посмотрим ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 4 октября 2016, 15:09

      Скажите , кто может купить цска и обеспечивать его ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > СЛАВА 81 4 октября 2016, 18:55

      До Гинера конюшней с прилегающим базаром владели чечены, ага.

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