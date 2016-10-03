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    Шалимов станет главным тренером «Краснодара»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов в ближайшее время станет полноценным наставником команды. Об этом сообщил генеральный директор «быков» Владимир Хашиг.

    «Сразу хочу сказать, что мы не ведем и не вели поисков главного тренера. О контракте мы договорились с Игорем Шалимовым еще дней 10 назад. Но поскольку игровой график команды был очень напряженным, решили саму процедуру подписания отложить на время паузы в чемпионате. Мы полностью доверяем Игорю Михайловичу и подпишем с ним контракт сроком на 3 года в ближайшие 3-4 дня», — сказал Хашиг.

    Напомним, что под руководством Шалимова «Краснодар» одержал пять побед в шести матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2016 13:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +585

      tilvan 3 октября 2016, 15:11

      Да и пусть тренирует. Лишь бы результаты вниз не поползли

      1
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 3 октября 2016, 14:45

      Желаю удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 3 октября 2016, 14:34

      Это логично, дела у команды идут нормально. Не думаю. что руководство Краснодара приценивалось. Хотя, как знать.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 3 октября 2016, 14:17

      Логичное решение. А по окончании сезона уже решать оставить его или искать нового тренера.

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