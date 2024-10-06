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    • Глава «Динамо»: «Мы в проблемной зоне, первый тайм против ЦСКА был катастрофой»

    Глава «Динамо»: «Мы в проблемной зоне, первый тайм против ЦСКА был катастрофой»

    Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

    – Проиграли игру. Первый тайм был катастрофическим. Авантюрный футбол, по которому мы должны были выходить с крупным счетом не в нашу пользу. Во втором тайме выровняли игру. Снова пропускаем решающий гол в конце матча. Команда находится в проблемной зоне. Будем ориентировать тренерский штаб, чтобы мы нашли проблемы в перерыве и решили их.

    – У вас вопросы по составу или к тренеру?

    – Это комплексный вопрос.

    • «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
    • ЦСКА расположился строчкой выше.
    • Следующий соперник «Динамо» – «Рубин» (20 октября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.10.2024 22:08
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    Комментарии (2)
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    serglider
    1728243034
    Капитан очевидность))) Динамо, прямо скажем, сильно фартило в прошлом сезоне! Столько было забито победных голов в концовке матчей, что просто удивительно. Теперь фортуна отыгрывает им обратно))) А играть на классе Личка Динамо, так и не научил))) Порой кажется, что динамовцы валяют дурака на поле, в надежде, что в концовке матча им опять фортанет)))
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    neim
    1728252501
    Вы не в проблемной зоне. Вы в жопе будете с этим тренером. Уже устал повторять, не уж то в Динамо все слепые ?
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