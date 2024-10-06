Глава «Динамо»: «Мы в проблемной зоне, первый тайм против ЦСКА был катастрофой»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

– Проиграли игру. Первый тайм был катастрофическим. Авантюрный футбол, по которому мы должны были выходить с крупным счетом не в нашу пользу. Во втором тайме выровняли игру. Снова пропускаем решающий гол в конце матча. Команда находится в проблемной зоне. Будем ориентировать тренерский штаб, чтобы мы нашли проблемы в перерыве и решили их.

– У вас вопросы по составу или к тренеру?

– Это комплексный вопрос.