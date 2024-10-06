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    • РПЛ. «Краснодар» разгромил «Химки» (4:0) и вернулся на первое место

    РПЛ. «Краснодар» разгромил «Химки» (4:0) и вернулся на первое место

    «Краснодар» дома победил «Химки» со счетом 4:0 в матче 11-го тура РПЛ.

    В первом тайме «быки» забили один гол, а после перерыва отличились еще трижды. Дублем у «Краснодара» отметился Джон Кордоба, по одному голу на счету Жоау Батчи и Кевина Кастаньо.

    «Краснодар» лидирует в РПЛ с 27 очками после 11 туров. На счету команды 8 побед подряд в турнире. Столько же очков у «Локомотива», «Зенит» отстает на 1 балл.

    «Химки» занимают 13-ю позицию с 8 очками. Безвыигрышная серия команды без учета побед в серии пенальти достигла 12 матчей во всех турнирах.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Краснодар – Химки – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кордоба, 41; 2:0 – Батчи, 55; 3:0 – Кордоба, 73; 4:0 – Кастаньо, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.10.2024 21:01
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    Комментарии (34)
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    ivany4
    1728238689
    Кордоба монстр!! Браво!!! Готовься Станкович! В следующей игре посмотрим на дальнейшие перспективы Спартака.
    Ответить
    ...уефан
    1728238796
    ...быки - чистые зверюги, без сожаления затоптали соперника!)... С хорошим результатом, Краснодар!...
    Ответить
    VVM1964
    1728238865
    Мои поздравления быкам !!!
    Ответить
    BAIv
    1728239438
    Кордоба красава!! После пераого гола Химки раскрылись и Победа!! Быкам продолжения до заветной цели!!!
    Ответить
    anatolich72
    1728239646
    Быки с победой!
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    волчарик
    1728239995
    Бычки молодцы , интересный чемпионат вырисовывается .
    Ответить
    Pourquoi pas
    1728241112
    Соседей с победой! Долго запрягали... И вот понеслись! Теперь - не тормозить!!! Кордоба красавчик!
    Ответить
    FWSPM
    1728241709
    Победа на классе
    Ответить
    Питерский князь
    1728242219
    Семак, нервно есть сельдерей в сторонке!
    Ответить
    Plyash
    1728246755
    Молодцы Краснодар,молодцы Локомотив,сейчас нельзя далеко отпускать от себя позор российского футбола.
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