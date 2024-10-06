РПЛ. «Краснодар» разгромил «Химки» (4:0) и вернулся на первое место

«Краснодар» дома победил «Химки» со счетом 4:0 в матче 11-го тура РПЛ.

В первом тайме «быки» забили один гол, а после перерыва отличились еще трижды. Дублем у «Краснодара» отметился Джон Кордоба, по одному голу на счету Жоау Батчи и Кевина Кастаньо.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 27 очками после 11 туров. На счету команды 8 побед подряд в турнире. Столько же очков у «Локомотива», «Зенит» отстает на 1 балл.

«Химки» занимают 13-ю позицию с 8 очками. Безвыигрышная серия команды без учета побед в серии пенальти достигла 12 матчей во всех турнирах.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Краснодар – Химки – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кордоба, 41; 2:0 – Батчи, 55; 3:0 – Кордоба, 73; 4:0 – Кастаньо, 89.

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