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    • Кордоба прокомментировал достижение отметки в 50 голов за «Краснодар»

    Кордоба прокомментировал достижение отметки в 50 голов за «Краснодар»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после матча 11-го тура РПЛ с «Химками» (4:0) рассказал, что сохраняет абсолютное спокойствие после оформленного им дубля в этой встрече.

    Для 31‑летнего колумбийца эти голы стали 50‑м и 51‑м в составе «быков».

    – Расскажи, что ты сейчас чувствуешь, после очередного дубля?

    – Что ж, я сохраняю абсоютное спокойствие. В первую очередь, благодарю своих товарищей по команде, потому что без них не было бы голов. Очень рад, что мы едины как с игроками, так и тренерским штабом.

    – Твой первый забитый мяч стал 50-м за клуб. Знал ли ты об этом, и что было в этот момент на поле?

    – Очень рад, приятно достигнуть 50 голов, точнее уже 51. Честно говоря, это мотивирует меня продолжать работать и стараться делать всe на высшем уровне.

    • Всего Кордоба в 96 матчах за «Краснодар» забил 51 гол и отдал 24 передачи.
    • В этом сезоне на счету колумбийца 6 голов и 4 голевых паса в 11 встречах.

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    Источник: YouTube-канал «FC Krasnodar | ФК Краснодар»

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