Кордоба прокомментировал достижение отметки в 50 голов за «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после матча 11-го тура РПЛ с «Химками» (4:0) рассказал, что сохраняет абсолютное спокойствие после оформленного им дубля в этой встрече.

Для 31‑летнего колумбийца эти голы стали 50‑м и 51‑м в составе «быков».

– Расскажи, что ты сейчас чувствуешь, после очередного дубля?

– Что ж, я сохраняю абсоютное спокойствие. В первую очередь, благодарю своих товарищей по команде, потому что без них не было бы голов. Очень рад, что мы едины как с игроками, так и тренерским штабом.

– Твой первый забитый мяч стал 50-м за клуб. Знал ли ты об этом, и что было в этот момент на поле?

– Очень рад, приятно достигнуть 50 голов, точнее уже 51. Честно говоря, это мотивирует меня продолжать работать и стараться делать всe на высшем уровне.