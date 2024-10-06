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    • Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Химками»

    Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Химками»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил матч 11-го тура РПЛ против «Химок» (4:0).

    – Что сегодня получилось?

    – Все тактические планы никогда не реализуются полностью, но получился тяжелый матч. Даже при счете 2:0 у «Химок» был момент. Стас выручил нас, игра держала в напряжении до конца. Игра была открытой, были пространство и атаки. Хотелось бы, чтобы было чуть спокойнее, но после такой эмоциональной игры с «Зенитом» я боялся небольшой расслабленности. «Химки» невозможно обыграть, даже играя на 80%. В итоге все сложилось хорошо. Немного передохнем и снова в бой.

    – Что скажете по игре Джона Кордобы?

    – За него надо меньше говорить, он все показывает на поле. Разговоры излишни, он лидер, забивает и отдает. Он на подъеме, попросил не менять его, хотел забить третий гол. Надеюсь, продолжит так же.

    – «Краснодар» – единственная команда в лиге, которая еще не проиграла. В чем секрет?

    – Нет никаких секретов. Футбол – это такая вещь, что иногда ты вроде заслуживаешь большего, но не получаешь этого. А иногда, наоборот, получаешь сверх. Я считаю, что все, что у нас есть, мы заслужили. Был тяжелый старт, мы были спокойны, была большая критика, но мы ни на кого не обращали внимания, у нас не было конфликтов внутри, мы спокойно работали.

    Сейчас пошли победы, но мы тоже должны оставаться спокойными. В каждой команде настрой на нас максимальный. В России очень ровные команды. Нужно идти шаг на шагом и ни на кого не смотреть и не слушать – ни когда плохо, ни когда хорошо. Еще нужно не терять фокус.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.10.2024 22:01
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    Комментарии (5)
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    Pourquoi pas
    1728241734
    Да-да! Фокус не терять!!! Удачи соседям!
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    Питерский князь
    1728241979
    Как же его распирает от счастья. А когда закончится чемпионат, будет картина "Опять двойка". :))))
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    rcry
    1728242144
    а он справляется - и не дурно
    Ответить
    Loko_Roma
    1728246192
    Очки по весне считают
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