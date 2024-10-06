Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Химками»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил матч 11-го тура РПЛ против «Химок» (4:0).

– Что сегодня получилось?

– Все тактические планы никогда не реализуются полностью, но получился тяжелый матч. Даже при счете 2:0 у «Химок» был момент. Стас выручил нас, игра держала в напряжении до конца. Игра была открытой, были пространство и атаки. Хотелось бы, чтобы было чуть спокойнее, но после такой эмоциональной игры с «Зенитом» я боялся небольшой расслабленности. «Химки» невозможно обыграть, даже играя на 80%. В итоге все сложилось хорошо. Немного передохнем и снова в бой.

– Что скажете по игре Джона Кордобы?

– За него надо меньше говорить, он все показывает на поле. Разговоры излишни, он лидер, забивает и отдает. Он на подъеме, попросил не менять его, хотел забить третий гол. Надеюсь, продолжит так же.

– «Краснодар» – единственная команда в лиге, которая еще не проиграла. В чем секрет?

– Нет никаких секретов. Футбол – это такая вещь, что иногда ты вроде заслуживаешь большего, но не получаешь этого. А иногда, наоборот, получаешь сверх. Я считаю, что все, что у нас есть, мы заслужили. Был тяжелый старт, мы были спокойны, была большая критика, но мы ни на кого не обращали внимания, у нас не было конфликтов внутри, мы спокойно работали.

Сейчас пошли победы, но мы тоже должны оставаться спокойными. В каждой команде настрой на нас максимальный. В России очень ровные команды. Нужно идти шаг на шагом и ни на кого не смотреть и не слушать – ни когда плохо, ни когда хорошо. Еще нужно не терять фокус.