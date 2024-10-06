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    Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

    «Мы должны были решать итог игры еще в первом тайме. Мы все делали на высоком уровне. Во втором тайме наш соперник забил качественный мяч, игра развернулась, но после наших замен снова вернулся баланс. Рад за Тамерлана Мусаева, что он отличился.

    Сауль Гуарирапа? У него было много моментов, нужно работать над ударами. У него есть скорость, он вел борьбу», – сказал Николич.

    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
    • «Динамо» расположилось строчкой ниже.
    • Следующий соперник ЦСКА – «Динамо Мх» (19 октября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.10.2024 21:32
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    Комментарии (3)
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    bratskij
    1728239727
    Да если бы не было этого Гуарирапа, то в первом тайме и голов бы наколатили больше.
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    Интерес
    1728239969
    Похоже,нашёл себе любимца,что печально.А "Сочи" сегодня без него пять голов вколотила,почти столько же,сколько стопроцентных он не забил.Но подождём,"а что...а вдруг?"
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