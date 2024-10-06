Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

«Мы должны были решать итог игры еще в первом тайме. Мы все делали на высоком уровне. Во втором тайме наш соперник забил качественный мяч, игра развернулась, но после наших замен снова вернулся баланс. Рад за Тамерлана Мусаева, что он отличился.

Сауль Гуарирапа? У него было много моментов, нужно работать над ударами. У него есть скорость, он вел борьбу», – сказал Николич.