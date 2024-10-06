Ротенберг анонсировал появление новых звезд уровня Батракова в «Локомотиве»

Заместитель генерального директора «Локомотива» по развитию молодежного футбола Борис Ротенберг высказался о полузащитнике команды Алексее Батракове.

– Мы все сейчас смотрим на Алексея Батракова. Все называют его новой звездой РПЛ. Как оцените его?

– Леша это заслужил. Парень очень талантливый, скромный. Бывают такие футболисты, которые громко о себе говорят. В этом плане Леша молодец, он все доказывает на поле. Он лидер в тишине. Здесь надо отдать должное его родителям, которые прекрасно его воспитали. Батраков – очень воспитанный парень.

Сейчас многие говорят про Батракова и Ракова, они на виду. Но скажу вам по секрету, что в «Локомотиве» будущее обеспечено, у нас будут новые Батраковы. Желаю всем немного потерпеть, скоро появятся новые звезды.