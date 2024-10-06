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    • Ротенберг анонсировал появление новых звезд уровня Батракова в «Локомотиве»

    Ротенберг анонсировал появление новых звезд уровня Батракова в «Локомотиве»

    Заместитель генерального директора «Локомотива» по развитию молодежного футбола Борис Ротенберг высказался о полузащитнике команды Алексее Батракове.

    – Мы все сейчас смотрим на Алексея Батракова. Все называют его новой звездой РПЛ. Как оцените его?

    – Леша это заслужил. Парень очень талантливый, скромный. Бывают такие футболисты, которые громко о себе говорят. В этом плане Леша молодец, он все доказывает на поле. Он лидер в тишине. Здесь надо отдать должное его родителям, которые прекрасно его воспитали. Батраков – очень воспитанный парень.

    Сейчас многие говорят про Батракова и Ракова, они на виду. Но скажу вам по секрету, что в «Локомотиве» будущее обеспечено, у нас будут новые Батраковы. Желаю всем немного потерпеть, скоро появятся новые звезды.

    • 19-летний Батраков провел в этом сезоне за «Локомотив» 13 матчей, забил 7 голов, отдал 3 передачи.
    • В воскресенье «Локомотив» подписал соглашения о сотрудничестве с региональными школами России.
    • Ротенберг работает в структурах «Локомотива» с 29 ноября 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.10.2024 17:45
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    Комментарии (5)
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    Garrincha58
    1728229893
    а что Батраков звезда уже? что он выиграл? чего добился? у нас мля стоит игроку забить несколько голов всё он звезда ему пора в Реал или Барсу, ну на худой конец в Зенит
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    DOCTOR PENALTY
    1728230084
    Только бы не сглазил.
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    serglider
    1728249993
    Забил два мяча и уже "звезда"? Не рано ли зазвездился? Хотя бы для начала сезон отыграл бы на этом уровне для начала, потом можно делать какие-то выводы о его звездном статусе.
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