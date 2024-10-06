Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Зарема – о менеджменте «Спартака»: «Амарал не смог сплавить Мартинса и Шамара, а теперь выезжает на них»

    Зарема – о менеджменте «Спартака»: «Амарал не смог сплавить Мартинса и Шамара, а теперь выезжает на них»

    Супруга бывшего совладельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова после победы красно-белых над «Ростовом» (3:0) в 11-м туре РПЛ высказалась о менеджменте клуба.

    «Ради покупки Бальде умелые корпоративные управленцы сплавили Шамара из «Спартака». Много пользы им в итоге от Кейта? Теперь его функции в команде выполняет Довбня, но за другие деньги, Бальде радовался за всех за 2,5 миллиона евро в год.

    Амарал не смог сплавить Мартинса и Шамара, а теперь выезжает на них, а Малышев может снова нечленораздельно вещать после победных игр», – сказала Салихова.

    • «Спартак» занимает в РПЛ 5-е место с 19 очками.
    • 27-летний Шамар Николсон в этом сезоне провел за клуб 6 матчей, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
    • 27-летний Кристофер Мартинс в текущем сезоне сыграл за «Спартак» в 8 встречах, сделал 1 голевой пас.

    Новости по теме
    Первая лига. Гол спартаковца помог «Сочи» разгромить «Чайку» (5:0)
    Кордоба прокомментировал интерес «Спартака» 5
    Канчельскис назвал самую непредсказуемую команду РПЛ 8
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2024 17:32
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1728225853
    "Гюльчатай",открой личико и скажи,наконец,по-мужицки прямо и кратко:Желаю "Спартаку" провала в этом чемпионате,что ты всё ходишь вокруг да около?
    Ответить
    Спартачище
    1728226257
    Нет более мерзкого создания, чем обиженная и униженная баба
    Ответить
    NewLife
    1728227520
    Как же я сочувствую Лене.
    Ответить
    Prosechik
    1728227876
    Какая-то хабалка татарская. Хорошо, что избавились от подобного "специалиста".
    Ответить
    Бригадный
    1728229530
    Зарема, как обычно, все предельно четко охарактеризовала. Умничка!
    Ответить
    R_a_i_n
    1728231661
    Мартинс наш лучший опорник. Надеюсь Станкович это понял.
    Ответить
    САДЫЧОК
    1728239841
    И Мартинс и Шамар слабые футболисты!
    Ответить
    serglider
    1728241263
    Я один уверен, что это Федун вещает под ником Заремы?
    Ответить
    FWSPM
    1728242209
    Права как всегда... что говорить если до сих пор в команде это позорище денисов.
    Ответить
    Plyash
    1728246154
    Как сказал горбатый - "бабу не обманешь,она сердцем видит".
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+