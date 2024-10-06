Зарема – о менеджменте «Спартака»: «Амарал не смог сплавить Мартинса и Шамара, а теперь выезжает на них»

Супруга бывшего совладельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова после победы красно-белых над «Ростовом» (3:0) в 11-м туре РПЛ высказалась о менеджменте клуба.

«Ради покупки Бальде умелые корпоративные управленцы сплавили Шамара из «Спартака». Много пользы им в итоге от Кейта? Теперь его функции в команде выполняет Довбня, но за другие деньги, Бальде радовался за всех за 2,5 миллиона евро в год.

Амарал не смог сплавить Мартинса и Шамара, а теперь выезжает на них, а Малышев может снова нечленораздельно вещать после победных игр», – сказала Салихова.