Рабинер прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА (1:2).

«Первая победа ЦСКА в этом чемпионате над соперниками из топ-8. Первая победа ЦСКА в гостях над «Динамо» с 2015 года. Первая победа ЦСКА на новом динамовском стадионе.

Все, безусловно, по делу, только всe у «армейцев» должно было получиться намного менее драматично. Убили Марко Николичу кучу совершенно лишних нервных клеток», – написал Рабинер.