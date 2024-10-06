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    Рабинер прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА (1:2).

    «Первая победа ЦСКА в этом чемпионате над соперниками из топ-8. Первая победа ЦСКА в гостях над «Динамо» с 2015 года. Первая победа ЦСКА на новом динамовском стадионе.

    Все, безусловно, по делу, только всe у «армейцев» должно было получиться намного менее драматично. Убили Марко Николичу кучу совершенно лишних нервных клеток», – написал Рабинер.

    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
    • «Динамо» расположилось строчкой ниже.
    • Следующий соперник ЦСКА – «Динамо Мх» (19 октября).

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    06.10.2024 22:24
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    Видимо,Николич решил проявить терпение и получить результат от арендованного Гу,веря в него.А мы чуть инфаркт не получили.
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