Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Химки». Игра состоится 6 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Коста, Тормена, Оласа, Ленини, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Фернандес, Фаринья, Бакаев, Хосонов, Абдуллахи, Мехья, Корредера, Заболотный.

Главный тренер: Франк Артига

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