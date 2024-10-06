Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Химки». Игра состоится 6 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Коста, Тормена, Оласа, Ленини, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
«Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Фернандес, Фаринья, Бакаев, Хосонов, Абдуллахи, Мехья, Корредера, Заболотный.
Главный тренер: Франк Артига
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