Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и ЦСКА. Игра состоится 6 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Даса, Бальбуеэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Карраскаль, Бителло, Нгамале, Артур, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Гуарирапа.

Главный тренер: Марко Николич

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