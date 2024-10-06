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    • Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – ЦСКА: 6 октября

    Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – ЦСКА: 6 октября

    Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и ЦСКА. Игра состоится 6 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Динамо»: Лунев, Даса, Бальбуеэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Карраскаль, Бителло, Нгамале, Артур, Тюкавин.

    Главный тренер: Марцел Личка

    ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Гуарирапа.

    Главный тренер: Марко Николич

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.10.2024 17:54
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1728229582
    Опорная зона ЦСКА слабовата.
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    neim
    1728230426
    Ну, состав у Динамо боевой, осталось только победить, чего отчаянно и желаю динамовцам !
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