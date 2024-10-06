Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и ЦСКА. Игра состоится 6 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Лунев, Даса, Бальбуеэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Карраскаль, Бителло, Нгамале, Артур, Тюкавин.
Главный тренер: Марцел Личка
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Гуарирапа.
Главный тренер: Марко Николич
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