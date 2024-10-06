РПЛ. «Динамо» уступило ЦСКА (1:2)

Дерби «Динамо» – ЦСКА в 11-м туре РПЛ закончилось со счетом 1:2.

Красно-синие первыми забили гол в матче – на 17-й минуте отличился Аббосбек Файзуллаев.

Во втором тайме бело-голубые сравняли счет. На 55-й минуте гол забил Хорхе Карраскаль

Победный мяч для ЦСКА на 89-й минуте забил Тамерлан Мусаев.

Красно-синие вышли на 4-е место в РПЛ, опередив «Динамо», которое опустилось на 5-ю строчку. У обеих команд по 20 очков после 11 туров.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Файзуллаев, 17; 1:1 – Карраскаль, 55; 1:2 – Мусаев, 89.

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