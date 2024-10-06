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    РПЛ. «Динамо» уступило ЦСКА (1:2)

    Дерби «Динамо» – ЦСКА в 11-м туре РПЛ закончилось со счетом 1:2.

    Красно-синие первыми забили гол в матче – на 17-й минуте отличился Аббосбек Файзуллаев.

    Во втором тайме бело-голубые сравняли счет. На 55-й минуте гол забил Хорхе Карраскаль

    Победный мяч для ЦСКА на 89-й минуте забил Тамерлан Мусаев.

    Красно-синие вышли на 4-е место в РПЛ, опередив «Динамо», которое опустилось на 5-ю строчку. У обеих команд по 20 очков после 11 туров.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Файзуллаев, 17; 1:1 – Карраскаль, 55; 1:2 – Мусаев, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.10.2024 20:56
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    Комментарии (28)
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    САНЁК17
    1728238225
    Коней пловом накормили , может это пошло в пользу:)
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    ivany4
    1728239253
    Понравилась командная игра коняшек. Если наиграют четкое взаимопонимание и реализацию будет тяжело с ними бороться. Динамо медленно думало в этом матче, поэтому соперник успевал все. С победой, коники!
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    CSKA57
    1728239281
    Всех с победой! Хороший матч! Порадовали!
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    Marshall1956
    1728239910
    С победой ЦСКА!
    Ответить
    TIMOTHY
    1728242997
    С победой армейцы
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    ySS
    1728246633
    Первый тайм, Цска не хотел забивать, Динамо не хотело играть совсем) Второй был с борьбой, в которой пожалуй заслуженно победили скакуны. Цска с победой!
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    Cleaner
    1728247821
    Ничего удивительного в том, что клуб 50 ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА проиграл сильному клубу ЦСКА. ЦСКА - ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!
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    Cleaner
    1728247929
    Порадовало, что в концовке матча не пропустили по привычке, а забили ПОБЕДНЫЙ гол. Но все решать нужно было спокойно и без нервов еще в первом тайме!
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    neim
    1728256794
    Все верно, Динамо уступило. Но если бы хоть немного играли, то ЦСКА бы не победил.
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    neim
    1728257289
    Осталось ещë Спартак вперед пропустить и всë, финита ля, борьба за место в десятке обеспечена (((.
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