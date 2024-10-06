Тикнизян рассказал о предложении от «Севильи»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян подтвердил, что в летнее трансферное окно интерес к нему проявляла «Севилья».

– Ты мог уйти в «Севилью»?

– Клубу пришла бумага, клуб это не устроило. Я не стал препятствовать, потому что уважаю свой клуб, благодарен ему. Если клубу придет предложение, которое устроит их, тогда я буду разговаривать о контракте, как это было с «Зенитом».

– Предложение от «Севильи» льстит?

– Это приятно, в очередной раз говорит о том, что результат, который я показываю, приводит к тому, что такой клуб мной интересуется. Но то, что не получилось – я не поник из‑за этого.