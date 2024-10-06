Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Тикнизян рассказал о предложении от «Севильи»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян подтвердил, что в летнее трансферное окно интерес к нему проявляла «Севилья».

    – Ты мог уйти в «Севилью»?

    – Клубу пришла бумага, клуб это не устроило. Я не стал препятствовать, потому что уважаю свой клуб, благодарен ему. Если клубу придет предложение, которое устроит их, тогда я буду разговаривать о контракте, как это было с «Зенитом».

    – Предложение от «Севильи» льстит?

    – Это приятно, в очередной раз говорит о том, что результат, который я показываю, приводит к тому, что такой клуб мной интересуется. Но то, что не получилось – я не поник из‑за этого.

    • В этом сезоне 25-летний Тикнизян провел за «Локомотив» 14 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
    • Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 6,5 миллиона евро.

    Новости по теме
    Фанаты «Крыльев» поддержали Осинькина перед его отставкой 3
    В РПЛ назвали лучшего тренера 1-й трети сезона 2
    Осинькин высказался о возможной отставке 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2024 20:10
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    7:1
    1728235528
    в итоге окажется в каком-нибудь спартаке, а там уже и фнл близко
    Ответить
    САДЫЧОК
    1728238003
    Слабый футболист!
    Ответить
    serglider
    1728241737
    Новоиспеченная супруга, как пить дать, дует ему в уши, что бы он рванул за бугор))) Ну Захарян рванул в Ла Лигу и что? Невнятная игра, сейчас травмирован, пока лечется - потеряет место в составе и будет сидеть на скамейке, пока не спихнут в аренду во второсортный клуб. За то супруга будет постить свои фото в запрещенной на территории РФ соцсети.
    Ответить
    FWSPM
    1728241845
    Никто вас паспортистов кроме газового мешка покупать не будет в севилье как узнали твою цену сразу передумали
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+