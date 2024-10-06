«Зенит» и «Динамо» поборются за игрока «Рубина» зимой

«Зенит» и «Динамо» претендуют на подписание в зимнее трансферное окно 19-летнего правого защитника «Рубина» Ильи Рожкова.

По данным журналиста Ивана Карпова, московский клуб вел диалоге по трансферу футболиста еще летом, но в последний момент сделка сорвалась.

«Зенит» также интересуется Рожковым, но «Динамо» на данный момент ближе к договоренности о переходе.

В контракте футболиста прописана сумма отступных – 3 миллиона евро. При этом «Зенит» может предложить более интересные личные условия.