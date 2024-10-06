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    «Зенит» и «Динамо» поборются за игрока «Рубина» зимой

    «Зенит» и «Динамо» претендуют на подписание в зимнее трансферное окно 19-летнего правого защитника «Рубина» Ильи Рожкова.

    По данным журналиста Ивана Карпова, московский клуб вел диалоге по трансферу футболиста еще летом, но в последний момент сделка сорвалась.

    «Зенит» также интересуется Рожковым, но «Динамо» на данный момент ближе к договоренности о переходе.

    В контракте футболиста прописана сумма отступных – 3 миллиона евро. При этом «Зенит» может предложить более интересные личные условия.

    • Рожков в этом сезоне провел за «Рубин» 11 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • Его контракт с казанцами рассчитан до 30 июня 2027 года.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    06.10.2024 18:38
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    Комментарии (12)
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    acor94
    1728229433
    С таким Караваевым и сломанным Волковым, новый правый защитник срочно нужен. А Караваева отдадим динамо за 5 млн.
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    шахта Заполярная
    1728229662
    Могут предложить более интересные условия, скамейка с видом на поле и подогревом, летом личный вентилятор.
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    fakeid
    1728230286
    ну да, так и вижу, как семак в заключительных 12 турах после зимы делает ставку на 19-летнего защитника. а там в календаре цска, локо, краснодар, рубин, динамо, спартаг. он скорее мантуана поставит против них, или эраковича переведёт на фланг, но уж точно не неведомого непроверенного рожкова, который может запороть нам 100-летие. считаю новость стандартным агентским вбросом. скажи, что игроком интересуется зенит - больше стрясёшь с динамо. мудаки они все, агенты эти. а карпов мудак в кубе. и спартачи тоже.
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    Пригожин Женя
    1728242817
    ******* идите ***** что мусора что *****.. Уроды !
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    АлексМак
    1728252437
    очередной фейковый бред , вброшенный писками для пиара.
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