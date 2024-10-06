РПЛ. «Локомотив» победил «Крылья Советов» (1:0) и вышел в лидеры чемпионата России

«Локомотив» на своем поле победил «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче 11-го тура РПЛ.
Единственный гол в матче забил сразу после выхода на замену нападающий Тимур Сулейманов на 75-й минуте.
Красно-зеленые одержали шестую победу подряд во всех турнирах.
«Локомотив» на данный момент занимает 1-е место в РПЛ с 27 очками после 11 матчей. У «Крыльев Советов» на счету 11 баллов и 10-я позиция.
Россия. РПЛ. 11-й тур
Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Сулейманов, 75.