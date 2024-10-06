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    • РПЛ. «Локомотив» победил «Крылья Советов» (1:0) и вышел в лидеры чемпионата России

    РПЛ. «Локомотив» победил «Крылья Советов» (1:0) и вышел в лидеры чемпионата России

    «Локомотив» на своем поле победил «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче 11-го тура РПЛ.

    Единственный гол в матче забил сразу после выхода на замену нападающий Тимур Сулейманов на 75-й минуте.

    Красно-зеленые одержали шестую победу подряд во всех турнирах.

    «Локомотив» на данный момент занимает 1-е место в РПЛ с 27 очками после 11 матчей. У «Крыльев Советов» на счету 11 баллов и 10-я позиция.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Сулейманов, 75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.10.2024 18:28
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1728228817
    ...Локо, с победой! Но, не всё так просто... Крыльям спасибо за такую игру!...
    Ответить
    Ziklop
    1728228875
    для Крыльев обидный рикошет на гол случился. жаль Осинькина выкинут, а лучше не будет!
    Ответить
    Бригадный
    1728229115
    Локомотив очень прилично сыграл. Реальный лидер. А Крылья - да, бились. Но игра какая то беспросветно тупая. Все ходы просчитывались даже самым тупым Кузьмичем на трибуне. Суета, суета ... и опять суета. Ваня Сергеев вообще удручает своей несостоятельностью. Осинькин - хороший человек. Но говорят, это не профессия.
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    Интерес
    1728229216
    Бедный Миллер на перерыв опять уходит только третьим...
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    Бригадный
    1728233850
    Проводницы Кубок взяли. А проводники первое место с Великим Краснодаром делят. Дела в депо явно неплохо идут.
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    ySS
    1728235046
    Локомотив с победой! Самара билась
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    evgevg13
    1728237576
    Молодцы!
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    Pourquoi pas
    1728241969
    Не надолго, однако... Самарцам удачи!
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    Питерский князь
    1728244746
    И хочется, и чешется. А по факту максимум 3-6 место! :)))
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    PAREVG.
    1728250626
    Всех красно-зеленых с победой!!! Ирга была тяжелой, КС хорошо смотрелись, и если не Лантратов, как знать чем бы все закончилось. Севикян понравился, и Монтеро с Лантратовым, остальные как и не играли, даже вспомнить нечего.
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