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  • Орлов: «Разве не было матчей, когда рефери подсуживал «Спартаку»?»

Орлов: «Разве не было матчей, когда рефери подсуживал «Спартаку»?»

3 октября 2016, 06:52
76

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал обвинения «Спартака» в предвзятости судейской бригады матча с «Зенитом» (2:4) в 9-м туре РФПЛ.

«Претензий к судье теоретически может быть очень много. Но надо посмотреть на действия спартаковцев во время матча. Почему игроки гостей не использовали свои шансы впереди и в то же время допустили грубейшие ошибки в обороне? Чего теперь пенять на погоду, газон, арбитра? Разве не было матчей, когда рефери подсуживал красно-белым? Это все человеческий фактор.

Никто никого у нас не подкупает. Я в этом уверен. Да, наши арбитры, пожалуй, не так квалифицированы по сравнению с европейскими. Но, ребята, посмотрите, какие ошибки порой допускают рефери в чемпионатах Италии, Англии, Германии. Это составляющая часть футбольного матча. Что поделать?», – заявил Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (76)
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джон базелон
1475469387
Я бы посмотрел на выс взывания Орлова,будь все хорошо наоборот.Судя из его комментария,он признает,что Зениту подсуживал судья.Вообще мнение у болельщиков будет разное,одни говорят судья продажный,другие не верят.Это футбол и все мы люди,но я не болею ни за Спартак,ни за Зенит и смотрел матч с чувством,что судья явно перестарался!Надо его на детектор посадить и все станет ясно.
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Фан666
1475470085
Ну вот хот признали что подсуживают. Одно дела одна ошибка, а другое дело систематические. И прикольно читать про честных судей. У нас вообще самый честный футбол, это у них там в Англиях коррупция, а у нас всё прозрачно как на ладони! Мы все знаем кто кому куда понёс, за что и уважаем наш честный футбол!
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Диктор
1475470555
Реально угробили такую игру -фу противно за наш футбол еще и в исполнение Зенита.Теперь даже на Европе не буду за вас болеть-сучья победа и такие же три очка.
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Пастырь
1475471101
А ты сам как комментировал ? Любое нарушение в пользу Спартака поддавал сомнению в эфире, на всю страну. Это называется не предвзятостью? Противно было слушать тебя
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B-E-S
1475471971
Не глорю ни за Спартак ни за Зенит. Рефери очень сильно у нас подсуживают и Зениту и Спартаку в отдельно взятых матчах. Но вот беда в очном поединке судья (не так как кричат болелы прям убил Спартак), подсуживал больше в сторону Зенита, а вот Орлов этого никогда не заметит, он же "объективный" комментатор!!!
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С-Пб on-line
1475473865
9 лет срамтак становился куп ленным че мпионом, в масле катался, когда у него у одного был самый денежный спонсор из всего чемпионата, а вчёра третий раз подряд х у й ц а заглотнул и опять начали ныть!!! Странно, что на матч этот ещё не поставили пронародника карася!
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какой-то-тип
1475475652
если Иванов - позорный судья, то Орлов - позорище из комментаторов. Не могу смотреть матчи Зенита из-за этого деда. Мало того, что вообще неинтересно комментирует, так еще в открытую топит за Зенит (Не имею ничего против Зенита). Ему бы матчи ФНЛ вести,где Зенит-2 бегает.
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mik1954
1475476054
Блин.... Морква еще смеет говорить о предвзятом судействе, заткнулись бы... Все губернии в курсе, как вас судили и продолжают судить и здесь, не назначили штрафной, беда... А когда второй гол мясо забивало, Кто там Нету за майку метров на 10 утащил от Зе Луиша, не заметили, вот он один то и остался и забивал без помех... Смешно, завидуйте молча....
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mahan
1475480447
Орлов ты то куда лезешь? Если болеешь за Зенит держи это при себе, комментатором нельзя так себя вести.
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SPbZenit12
1475482060
Откуда Вас столько повылезало болельщиков "великого" клуба Спартак?? Умейте проигрывать достойно! Кроме ошибки судьи с Кришито была ещё ошибка с Ещенко, когда его надо было удалять за фол последней надежды на Кокорина и всё. Больше не было косяков. Но вам же не видно из-за пелены ненависти, что Спартак кроме гола Зе Луиша ничего не создал сам! Подарок от Лодыгина и никакая игра во 2 тайме! А оба пенальти были по делу. Так что вообще не пойму что вы орете 2 ой день??
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