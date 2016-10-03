Орлов: «Разве не было матчей, когда рефери подсуживал «Спартаку»?»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал обвинения «Спартака» в предвзятости судейской бригады матча с «Зенитом» (2:4) в 9-м туре РФПЛ.

«Претензий к судье теоретически может быть очень много. Но надо посмотреть на действия спартаковцев во время матча. Почему игроки гостей не использовали свои шансы впереди и в то же время допустили грубейшие ошибки в обороне? Чего теперь пенять на погоду, газон, арбитра? Разве не было матчей, когда рефери подсуживал красно-белым? Это все человеческий фактор.

Никто никого у нас не подкупает. Я в этом уверен. Да, наши арбитры, пожалуй, не так квалифицированы по сравнению с европейскими. Но, ребята, посмотрите, какие ошибки порой допускают рефери в чемпионатах Италии, Англии, Германии. Это составляющая часть футбольного матча. Что поделать?», – заявил Орлов.