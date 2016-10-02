Мини-футбол. Сборная России уступила Аргентине в финале ЧМ и стала серебряным призером

В финальном матче чемпионата мира по мини-футболу сборная России проиграла команде Аргентины со счетом 4:5. В составе россиян три гола забил Лима, один мяч на счету Лыскова. За аргентинцев забивали Вапораки (дважды), Куцолино и Бранди (дважды).

Таким образом, Аргентина впервые истории стала чемпионом мира, для сборной России серебро стало тоже первым в истории.

Чемпионат мира-2016. Финал

Россия – Аргентина – 4:5 (1:2)

Голы: 1:0 – Лима, 16; 1:1 – Вапораки, 16; 1:2 – Куцолино, 19; 2:2 – Лима, 21; 2:3 – Бранди, 21; 2:4 – Бранди, 22; 2:5 – Вапораки, 38; 3:5 – Лысков, 39; 4:5 – Лима, 39.