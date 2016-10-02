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  • Мини-футбол. Сборная России уступила Аргентине в финале ЧМ и стала серебряным призером

Мини-футбол. Сборная России уступила Аргентине в финале ЧМ и стала серебряным призером

2 октября 2016, 00:28
34

В финальном матче чемпионата мира по мини-футболу сборная России проиграла команде Аргентины со счетом 4:5. В составе россиян три гола забил Лима, один мяч на счету Лыскова. За аргентинцев забивали Вапораки (дважды), Куцолино и Бранди (дважды).

Таким образом, Аргентина впервые истории стала чемпионом мира, для сборной России серебро стало тоже первым в истории.

Чемпионат мира-2016. Финал

Россия – Аргентина – 4:5 (1:2)

Голы: 1:0 – Лима, 16; 1:1 – Вапораки, 16; 1:2 – Куцолино, 19; 2:2 – Лима, 21; 2:3 – Бранди, 21; 2:4 – Бранди, 22; 2:5 – Вапораки, 38; 3:5 – Лысков, 39; 4:5 – Лима, 39.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (34)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1475357613
Как бы прискорбно это не звучало, с мировым серебром!
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shurik45
1475358896
В таких матчах ошибки дорого стоят.( Молодцы боролись до конца
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Chesn0k
1475359198
Парни молодцы, без баснословных гонораров стали вторыми на планете.
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VikNMar
1475364355
Ни сборная России , а сборная полубразильцев ..........
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serppion
1475366079
Вредный я, сам себе противен. Хочу порадоваться за успех России - не получается. Вроде, как у бразильцев победы купили.
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ЮЗИК
1475382121
Слабаки, такой шанс упустили
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Legioner-05
1475383233
Шанс был,но всё равно молодцы,бились,старались
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BoltCX
1475386929
и вроде всё достаточно пи*дато, но всё равно какая-то х*йня.
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Lexa_Lexa
1475388232
Достойно провели матч и турнир в целом, футболистам сборной надо учится у них, жаль конечно что больше на сборную бразилии смахивает
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Shtirlits
1475393067
Одни латиноамериканцы обыграли других латиноамериканцев, какая разница кто бы их них победил. Мне пофиг.
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