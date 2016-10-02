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    Эмери: «Голы Кавани возвращают доверие к нему со стороны партнеров»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери оценил игру Эдинсона Кавани после матча восьмого тура Лиги 1 против «Бордо» (2:0), в котором нападающий сделал дубль.

    «Очень важно, что он забивает. Это дает ему уверенность и возвращает доверие к нему со стороны партнеров. Они думают вместе, и это хорошо», – сказал Эмери.

    Также наставник прокомментировал выступление Атема Бен Арфа.

    «Он вошел в игру сильно мотивированным и провел на поле хорошие 15 минут. Но ему тяжело, потому что он должен продолжать работать».

    Источник: Goal.com

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    02.10.2016 00:01
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100

      Partizanmett 2 октября 2016, 08:23

      В том году ПСЖ был мощнее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 2 октября 2016, 02:45

      война жду

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