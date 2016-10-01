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    Рахимов: «Победой над «Оренбургом» довольны, но полного удовлетворения от игры нет»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от матча 9-го тура РФПЛ, в котором грозненский клуб одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1.

    «Результатом, конечно, довольны. Единственное – не надо было доводить дело до пропущенного гола, нужно было более внимательно сыграть при таких простых передачах и сыграть в такой ситуации на ноль. Хорошо, что удалось забить во второй тайме. Полного удовлетворения от игры, к сожалению, нет. Нам есть над чем работать», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Сегодня сборная России по мини-футболу сыграет в финале чемпионата мира против команды Аргентины. «Бомбардир» предлагает вам следить за матчем в режиме онлайн.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 21:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 октября 2016, 08:42

      Работа над игрой в команде всегда есть и будет. Тут главное результат сейчас. Лидер нападения забил, со скамейки вышел и забил другой важный игрок. А гол. Для чего-то Благо брали, вот он и отгрузил свой стандартный гол с пенальти.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 21:53

      А Карасём Рашитка доволен?

      -1
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