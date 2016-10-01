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    Павлов: «У нас вторая игра такая, когда пропускаем в самой концовке»

    Главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов в эфире канала «Наш футбол» оценил исход матча девятого тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1).

    «У нас вторая игра такая, когда пропускаем в самой концовке. По такому матчу требуется контригра. Надо было аккуратнее сыграть в эпизоде с пенальти.

    «Локомотив» начал играть авантюрно – Чорлука играл центрального нападающего. А «Арсеналу» не хватило хорошей контратаки.

    Бурмистров играл первый матч в основе, так что в атаке мы должны прибавить. «Арсеналу» не повезло, а где-то не хватило опыта», – сказал Павлов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 19:29
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      СТАЛКЕР7 2 октября 2016, 16:58

      авторитет команды конечно влияет на судью

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 20:17

      Трудно противостоять судейскому фактору, если крыши нет.

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