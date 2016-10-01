Лаллана не сыграет в составе Англии с Мальтой и Словенией в отборе ЧМ-2018

Хавбек «Ливерпуля» Адам Лаллана не поможет сборной Англии в ближайших отборочных играх к чемпионату мира. Игрок получил повреждение в сегодняшнем поединке седьмого тура АПЛ против «Суонси» (2:1). По словам главного тренера красных Юргена Клоппа, на восстановлению полузащитнику понадобятся 15-16 дней. Таким образом, он не сыграет во встречах с Мальтой и Словакией.

Отметим, что Лаллана стал автором победного мяча «львов» в матче первого тура отборочного этапа ЧМ-2018 со Словакией (1:0).