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    Ткачев: «У «Крыльев Советов» было больше желания добыть три очка, чем у «Анжи»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев поделился эмоциями после матча 9-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:1). Отметим, что в данной встрече футболист забил один из голов.

    «Отмечу тот факт, что газон сегодня был мокрым, поэтому мы старались больше бить по воротам соперника. Считаю, что по владению мячом мы обошли «Анжи», да и желания добить три очка, на мой взгляд, у нас было больше. Впереди несколько дней отдыха, после которых, надеюсь, продолжим и дальше играть в таком же ключе», – передает слова Ткачева корреспондент «Бомбардира» Алексей Медницкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 17:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 1 октября 2016, 18:20

      Поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 1 октября 2016, 18:07

      Растрелять анжи

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 18:05

      Молодцы!

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