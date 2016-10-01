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    АПЛ. «Челси» одержал победу над «Халл Сити» и другие результаты

    В матче 7-го тура АПЛ «Челси» в гостях добился победы над «Халл Сити» со счетом 2:0.

    В других встречах «Сандерленд» вырвал одно очко у «Вест Бромвича», «Уотфорд» сыграл вничью с «Борнмутом», «Мидлсбро» поделил очки с «Вест Хэмом».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

    Халл Сити – Челси – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Виллиан, 61; 0:2 – Коста, 67.

    Сандерленд – Вест Бромвич – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Шадли, 50; 1:1 – ван Анхольт, 83.

    Уотфорд – Борнмут – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уилсон, 31; 1:1 – Дини, 50; 1:2 – Кинг, 63; 2:2 – Саксесс, 65.

    Вест Хэм – Мидлсбро – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Стуани, 51; 1:1 – Пайет, 57.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 18:54
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