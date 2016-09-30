Конте: «У нас нет волшебной палочки, чтобы изменить ситуацию за три–четыре месяца»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился размышлениями о проблемах команды.

«Я, игроки, клуб – все вместе мы сейчас делаем большую и тяжелую работу, пытаемся исправить проблемы. В таком положении важно понимать, что у нас нет волшебной палочки, чтобы все поправить за два, три, четыре месяца.

Мы должны тяжело работать вместе, и мы это делаем. На этот момент важно не то, победили мы или нет, а работа. Важно понять, что только упорный труд поможет нам ликвидировать образовавшийся отрыв», – сказал Конте.

После шести туров АПЛ «Челси» находится на восьмом месте с десятью очками в активе.