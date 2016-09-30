Игонин: «Не корректно требовать от Кокорина большого количества голов»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что форвард петербургской команды Александр Кокорин справился с грузом ответственности.

«Кокорина в последнее время критиковали из-за того, что он мало забивал. Правда, я не припомню, чтобы он когда-нибудь был бомбардиром чемпионата России. Наверное, не совсем корректно требовать от Александра очень уж большого количества мячей. Но журналисты, общественность давили ему на эту мозоль.

Лично у меня не возникало вопросов по его тактической выучке. Были, наверное, какие-то психологические трудности. Все-таки он пришел в «Зенит», где нет времени на раскачку. Много шансов тебе не предоставят. Я вижу, что Кокорин справился. Ему тренер доверял, он приносит пользу питерцам», – сказал Игонин.