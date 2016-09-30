Горшков: «Ведущие клубы России сильнее голландских»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал победу санкт-петербургской команды над АЗ (5:0) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Честно говоря, АЗ выглядел действительно слабо, и даже когда у них была какая-то возможность провести быструю контратаку, они в большей части сами притормаживали игру, пытались контролировать мяч. «Зенит» спокойно возвращался назад. Соперники на сегодняшний день были все же разного уровня.

У больших клубов в России есть финансовые возможности, иностранцы приезжают. В Голландии в основном играют молодые ребята. Поэтому у нас ведущие клубы по уровню посильнее будут», – заявил Горшков.