Кришито и Жоаозиньо попали в символическую сборную недели в Лиге Европы

Защитник «Зенита» Доменико Кришито и полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо были включены в символическую сборную недели в Лиге Европы.
Полная сборная недели в Лиге Европы: Ватерман (АПОЭЛ, Кипр) – Мартина («Саутгемптон», Англия), Хеведес («Шальке», Германия), Кришито («Зенит», Россия) – Бэйли («Генк», Бельгия), Марсело Диас («Сельта», Испания), Кадлец («Спарта», Чехия), Шенбахлер («Цюрих», Швейцария) – Тотти («Рома», Италия), Жоаозиньо («Краснодар», Россия), Килдафф («Дандолк», Ирландия).
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Источник: Twitter