Ломбертс: «Думал, будет сложнее»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс подвел итог матча второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).

«Думал, что сегодняшний матч будет сложнее, но сегодня мы были просто сильнее и заслуженно победили. Мы ждали, когда соперник допустит ошибку. В начале матча АЗ плотно держал оборону и пытался действовать на контратаках.

Мы сохраняли спокойствие, выдержали паузу и удачно воспользовались своими моментами. Соперник был сосредоточен на обороне, как и многие команды на «Петровском». АЗ ничего не смог создать, что хорошо для нас», – сказал Ломбертс.

Также футболист прокомментировал дубль Александра Кокорина и травму Луки Джорджевича.

«Не знаю, когда в последний раз Кокорин делал дубль. Но я рад за него, это не последний раз в сезоне, когда Александр забивает дважды за матч. Он очень хороший футболист.

Не знаю, что за травма у Джорджевича, но выглядело все не очень хорошо. Надеюсь, все будет нормально».