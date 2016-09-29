Лига Европы. «Зенит» уничтожил АЗ

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» отправил пять безответных мячей в ворота АЗ. Два из них забил Александр Кокорин, еще по одному на счету Жулиано, Доменко Кришито и Олега Шатова.
Таким образом, «Зенит» набрал шесть очков, АЗ остался с одним баллом. Также в этой группе выступают «Хапоэль» из Тель-Авива и «Дандолк».
Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 2-й тур
Зенит (Россия) – АЗ (Голландия) – 5:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Кокорин, 26; 2:0 – Жулиано, 48; 3:0 – Кокорин, 59; 4:0 – Кришито, 66 (с пенальти); 5:0 – Шатов, 80.
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Ломбертс, Кришито, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Витсель, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Кокорин, Дзюба (Шатов, 63).
АЗ: Рочет, Хапс, ван Эйден, Влаар (Ринстра, 57), Люккассен, Соуза (Хассани, 73), Вуйтенс, Овереем, Льюис, Вегхорст (Сентьенс, 27), Фрайдей.
Предупреждения: Нету, 11; Хави Гарсия, 22 – Вуйтенс, 79.