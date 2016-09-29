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Лига Европы. «Зенит» уничтожил АЗ

29 сентября 2016, 23:56
20

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» отправил пять безответных мячей в ворота АЗ. Два из них забил Александр Кокорин, еще по одному на счету Жулиано, Доменко Кришито и Олега Шатова.

Таким образом, «Зенит» набрал шесть очков, АЗ остался с одним баллом. Также в этой группе выступают «Хапоэль» из Тель-Авива и «Дандолк».

Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

Зенит (Россия) – АЗ (Голландия) – 5:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Кокорин, 26; 2:0 – Жулиано, 48; 3:0 – Кокорин, 59; 4:0 – Кришито, 66 (с пенальти); 5:0 – Шатов, 80.

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Ломбертс, Кришито, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Витсель, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Кокорин, Дзюба (Шатов, 63).

АЗ: Рочет, Хапс, ван Эйден, Влаар (Ринстра, 57), Люккассен, Соуза (Хассани, 73), Вуйтенс, Овереем, Льюис, Вегхорст (Сентьенс, 27), Фрайдей.

Предупреждения: Нету, 11; Хави Гарсия, 22 – Вуйтенс, 79.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит АЗ Алкмаар
Комментарии (20)
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Zenit_EKB_Ural
1475182616
красавчики
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iron_Savior
1475182639
Впервые так рад за наши команды; вместе с Краснодаром 10 задвинули, КРАСАВЦЫ!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1475182751
Молодцы в сеньшестве забыли выиграли достойна всех с победой,,,,
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Дон Посей
1475182795
Достойная игра во втором тайме. И видно, что Зенит классом выше. Здоровья Луке! Спасибо Зениту и Краснодару за позитив.
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19element87
1475182875
один матч краше другого!!! Смотрю и думаю Российские ли клубы на поле играют:), жаль конечно Луку Джордживича и Фёдора Смолова - здоровья им крепкого, пусть поскорей выздоравливают!!!
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Aztec58
1475182924
Браво Зенит! Здоровья Луке.
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Вомбат
1475182984
Все московские спортивные журналисты дружно пошли пить горькую. Ненавистный, подлый, противный Зенит показал им, поклонникам смелой и благородной команды ЦСКА, а также фанатам великого Спартака как надо на самом деле играть в еврокубках. От осознания этого горестного факта они даже не чувствуют радости оттого, что голландцы сломали Джорджевича.
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СОКОЛ САРАТОВ
1475183749
МОЛОДЦЫ И ЗЕНИТ И КРАСНОДАР
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Garrincha58
1475184614
АЗ слабей ПСВ и Аякса так что особо не стоит радоваться
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Mariner
1475191752
Нормуль! Продолжать в том же духе! Зенит - чемпион!
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