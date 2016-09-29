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  • Аршавин: «Легендой «Арсенала» я не стал. Но одним матчем в историю все равно вошел»

Аршавин: «Легендой «Арсенала» я не стал. Но одним матчем в историю все равно вошел»

29 сентября 2016, 18:12
11

Бывший лидер сборной России полузащитник Андрей Аршавин поделился воспоминаниями лондонским отрезком своей карьеры.

«Когда в 2009-м я уехал в «Арсенал», то удивился: в плане организации и быта, в плане комфорта футболистов в «Зените» все было организовано даже поинтереснее, чем в английских топ-клубах. А вот уровень футбола другой, безусловно. Футболисты быстрее, атлетичнее, уровень сопротивления выше. Секрет прост: там собраны лучшие игроки. А антураж, внимание болельщиков, поля, стадионы – это лишь дополнительные плюсы.

Арсен Венгер – он другой. Отличается от тренеров своей рассудительностью, философским взглядом на вещи. Он видит то, чего не видят другие. Это не выражается в каких-то частых личных беседах, да и в процессе он участвовал, не отстранялся. Но у него свой подход. К примеру, на тренировках мы очень мало били по воротам. Зато было много упражнений на передачи.

Я понимал Венгера. Ничего невыполнимого в его требованиях не было. Но к жизни в Англии так и не привык. У меня не было постоянной мысли, что я не дома, но всегда понимал, что в России мне комфортнее. При этом время, проведенное в «Арсенале», – это хороший опыт. И мне теперь радостно приезжать в Лондон дня на 3-4, осознавать, что я этот город знаю, знаю его жизнь. Болельщики «Арсенала» иногда узнают. Вроде благосклонно настроены. Хотя нужно быть откровенным: помимо меня им есть кого вспомнить. Легендой «Арсенала» я не стал. Но одним матчем в историю все равно вошел.

Я часто слышу вопрос: что случилось в 2011 году, когда я перестал попадать в основу «Арсенала»? Я никогда не снижал к себе требования, как многие говорят. Наоборот, требования с каждым годом росли. Просто стало трудно физически, так повел себя организм. И я понял, что в подобных обстоятельствах лучше всего вернуться в Россию», – приводит слова Аршавина NIKE NEWS.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Аршавин Андрей
Комментарии (11)
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Chesn0k
1475162365
конечно, так организм себя повёл, ты ж бухал по ночам в кабаках
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monser08
1475162463
Всё проклятые чипсы. А просто пахать там нужно , просто так денег не платят. Всё просрал, а был когда-то одним из лучших в России. Жаль...... А по поводу вошёл в историю - смешно. Хотя если только в пабах.
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nik55
1475165180
РАЗ В ГОД И ПАЛКА СТРЕЛЯЕТ
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shurik45
1475175840
Лучше ,чем Андрей , футболиста в России просто нет,потому что он еще не родился. Андрей ,помним тебя в твои лучшие годы. Здоровья тебе и твоей семье.
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Aztec58
1475183223
Всё так.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1475260456
КОНЕЧНО.АНДРЕЙ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ...НО НАБОР ВЕСА ЭТО РАЗВЕ НЕ СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СЕБЕ...С ЭТОГО ВСЁ И ПОКАТИЛОСЬ
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