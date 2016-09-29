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  • Мутко: «Банан на поле в Ростове? У меня нет никакой официальной информации»

Мутко: «Банан на поле в Ростове? У меня нет никакой официальной информации»

29 сентября 2016, 12:45
5

Президент РФС Виталий Мутко подверг сомнению информацию о выброшенном на поле банане во время матча «Ростов»ПСВ (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Как отметил спортивный функционер, в протоколе встречи данный эпизод не зафиксирован.

«Нечего комментировать, давайте разберемся сначала, откуда появилась эта информация. Нам не нужны враги. Я смотрел весь матч, и этот случай не зафиксирован в протоколе. У меня нет никакой официальной информации. Скриншот? Может, кто-то специально сделал его и выложил, у нас «друзей»-то много.

Матч прошел в великолепной атмосфере, от организаторов встречи ничего не поступало: руки пожали и уехали, мужская борьба была. Мы сами в стране разгоним, а потом заинтересуется УЕФА, ФИФА, скриншоты всякие. Есть официальные вещи, которых пока что нет, мне надо разобраться в этой ситуации», – заявил Мутко.

Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро

Источник: Газета.ру
Лига чемпионов Ростов ПСВ Мутко Виталий
Комментарии (5)
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FanatSerj
1475143251
Вот в этом плане Мутко конечно красавчик, чувствуется опыт доппинг-скандалов, отмытия ахулиарда бабла: "Какой такой банан? ни один нигер не пострадал, все нормально."
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VGreen
1475143516
Есть официальные вещи, которых пока что нет
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товрос
1475146995
по телеку никакого банана не показывали и коментаторы ничего не говорили об этом
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Black Giz
1475159287
У тебя никогда нет официальной информации.
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kimi2005
1475159401
А он всегда скраю
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