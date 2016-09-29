Мутко: «Банан на поле в Ростове? У меня нет никакой официальной информации»

Президент РФС Виталий Мутко подверг сомнению информацию о выброшенном на поле банане во время матча «Ростов» – ПСВ (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Как отметил спортивный функционер, в протоколе встречи данный эпизод не зафиксирован.

«Нечего комментировать, давайте разберемся сначала, откуда появилась эта информация. Нам не нужны враги. Я смотрел весь матч, и этот случай не зафиксирован в протоколе. У меня нет никакой официальной информации. Скриншот? Может, кто-то специально сделал его и выложил, у нас «друзей»-то много.

Матч прошел в великолепной атмосфере, от организаторов встречи ничего не поступало: руки пожали и уехали, мужская борьба была. Мы сами в стране разгоним, а потом заинтересуется УЕФА, ФИФА, скриншоты всякие. Есть официальные вещи, которых пока что нет, мне надо разобраться в этой ситуации», – заявил Мутко.

Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро