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Ловчев: «Ростов» должен был обыгрывать ПСВ»

29 сентября 2016, 11:40
7

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал свою оценку игре «Ростова» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).

«ПСВ заставил играть хозяев в выгодный ему футбол. Атака на атаку, скорости, позиционное нападение. «Ростов» так не играет: он сначала защищается, потом разжимается, как пружина.

Не потому ли Бердыев выбрал несвойственную ему тактику, что был не уверен в собственной защите? Вряд ли. До игры такое не решается по большому счету. Наметить можно что угодно, но если ты только что забил, собрался закрыться и вдруг пропускаешь… Да еще получил 0:5 перед этим… Такое меняет планы и модели. Приходится раскрываться, играть не в свой футбол.

Именно таким он и был в среду, футбол, — не ростовским. Хотя и привлекательным, смотрибельным. С эмоциями и отраженным пенальти. ПСВ по меркам «Ростова» — хорошая команда. Но обыгрывать ее можно было», — сказал эксперт.

Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Ростов ПСВ Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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Aztec58
1475139290
Соглашусь. ПСВ был ничуть не сильнее Андерлехта и Аякса, которых Ростов уже обыгрывал. Чуток бы везения и осмотрительности и пропущенных голов могло бы и не случиться.
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Андрей Ермошин
1475140323
Не хватило концентрации в ключевых моментах матча, и, естественно удачи, хотя в случае с пенальти удача была на стороне Ростова.
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balaton78
1475141046
Все равно Ростов красавцы! Еще возьмут свои очки в Лиге Чемпионов!
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vladimir-7
1475152149
Хорошо, что 2:2, а то могло быть и 2:4
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Serjoga
1475163957
Гранат был 12 игроком ПСВ: рикошет, удар в свою перекладину-два неуклюжих касания-2 гола! Да и Терентьев наошибался!
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