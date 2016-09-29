Ловчев: «Ростов» должен был обыгрывать ПСВ»

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал свою оценку игре «Ростова» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).

«ПСВ заставил играть хозяев в выгодный ему футбол. Атака на атаку, скорости, позиционное нападение. «Ростов» так не играет: он сначала защищается, потом разжимается, как пружина.

Не потому ли Бердыев выбрал несвойственную ему тактику, что был не уверен в собственной защите? Вряд ли. До игры такое не решается по большому счету. Наметить можно что угодно, но если ты только что забил, собрался закрыться и вдруг пропускаешь… Да еще получил 0:5 перед этим… Такое меняет планы и модели. Приходится раскрываться, играть не в свой футбол.

Именно таким он и был в среду, футбол, — не ростовским. Хотя и привлекательным, смотрибельным. С эмоциями и отраженным пенальти. ПСВ по меркам «Ростова» — хорошая команда. Но обыгрывать ее можно было», — сказал эксперт.

Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро