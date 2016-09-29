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  • Колосков: «Банан, брошенный на поле в матче «Ростов» – ПСВ, будет стоить нам дорого»

Колосков: «Банан, брошенный на поле в матче «Ростов» – ПСВ, будет стоить нам дорого»

29 сентября 2016, 11:22
43

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент с брошенным на поле бананом в матче Лиги чемпионов «Ростов»ПСВ (2:2).

«Это все очень плохо для нас, буквально недавно было выступление по поводу упразднения антирасистского комитета в ФИФА.

Говорилось о том, что это безобразие делать такое накануне чемпионата мира в России, которая, как известно, не безгрешна в этом смысле. Этот банан будет стоить нам дорого.

Чемпионата мира это не коснется, конечно, но с учетом нашего отрицательного прошлого, конечно, все это хуже не придумаешь», – сказал Колосков.

Напомним, что в первом тайме с трибун на поле был брошен банан. Инцидент произошел у ворот «Ростова».

Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Ростов ПСВ
Комментарии (43)
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a-rakhmatov
1475137850
Очень жаль, что есть еще болелы - провакаторы , которые могут подставить Ростов...
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Aztec58
1475138127
Испорченный был, вот и выбросили, ага.
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kykyi
1475138348
Буквально вчера, Колосков " В России тема расизма стала неактуальной". Ну и?
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veltrener
1475138355
Найти его и в жопу засунуть этот банан! Пустоголовый не сможет никогда понять, что из-за подобных инцидентов мы рискуем лишиться даже домашнего чемпионата мира!
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Karpathian
1475139526
это засланный пылесос
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товрос
1475140819
не ужели соседи не видели,как кто-то бросил банан.Сами рожу набили и мусорам сдали
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Qranat
1475141118
Дебилов, конечно, нужно лечить физически... и трудом на изнеможение в ограниченном пространстве. Но...Почему наша пресса сама расдувает этот скандал, если в протокол матча запись об инциденте не внесена, не хочется вам уже спросить ? Лежит и что, кто-то видел что его бросали... и тем более у штрафной хозяев ? Не пора ли положить конец подобным вбросам грязи в прессу ? И вообще-то хочется узнать кто первый опубликовал эту провокацию и на что эти УДОДЫ расчитывают ? Что за идиоты... Кем замечен банан, корреспондентами, желающими санкций клубу "Ростов" или всей Стране ? Зачем мусолить эту тему если никто об этом из официальных лиц УЕФА не говорит ? Господину Мутко, а может быть уже и Президенту России В.В. Путину пора уже поставить подобных " внимательных" и заинтересованных в скандалах писак в определенную позу. Как специально вредят имиджу ДЕРЖАВЫ. Свинтусы
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vgarakh
1475144193
Провокатор, надеется на очередные санкции.
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опус 2
1475146886
Интересно ,если бы кто то картошку кинул ,вонь бы поднялась ? Или кто нибудь предложил бы создать комитет по борьбе с чёрным расизмом ?
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гость shuh
1475147742
до ч/м 2018 таких провокаций будет много , нужно быть готовыми!
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