Колосков: «Банан, брошенный на поле в матче «Ростов» – ПСВ, будет стоить нам дорого»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент с брошенным на поле бананом в матче Лиги чемпионов «Ростов» – ПСВ (2:2).

«Это все очень плохо для нас, буквально недавно было выступление по поводу упразднения антирасистского комитета в ФИФА.

Говорилось о том, что это безобразие делать такое накануне чемпионата мира в России, которая, как известно, не безгрешна в этом смысле. Этот банан будет стоить нам дорого.

Чемпионата мира это не коснется, конечно, но с учетом нашего отрицательного прошлого, конечно, все это хуже не придумаешь», – сказал Колосков.

Напомним, что в первом тайме с трибун на поле был брошен банан. Инцидент произошел у ворот «Ростова».

Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро