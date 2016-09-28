Сон может уйти из «Тоттенхэма» в армию Южной Кореи

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хонг-Мин может покинуть клуб для прохождения обязательной службы в армии Южной Кореи.

24-летний футболист еще не прошел военную службу и должен сделать это до 28 лет. Он мог избежать этого, если бы сборная Южной Кореи завоевала медали Олимпиады – это освобождает южнокорейских спортсменов от армии. Кроме того, Сон сможет ограничиться четырехнедельными военными сборами, если в составе национальной команды победит на Азиатских играх в 2018 году.

В противном случае ему придется отслужить полный срок – 21 месяц.