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Сон может уйти из «Тоттенхэма» в армию Южной Кореи

28 сентября 2016, 20:21
9

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хонг-Мин может покинуть клуб для прохождения обязательной службы в армии Южной Кореи.

24-летний футболист еще не прошел военную службу и должен сделать это до 28 лет. Он мог избежать этого, если бы сборная Южной Кореи завоевала медали Олимпиады – это освобождает южнокорейских спортсменов от армии. Кроме того, Сон сможет ограничиться четырехнедельными военными сборами, если в составе национальной команды победит на Азиатских играх в 2018 году.

В противном случае ему придется отслужить полный срок – 21 месяц.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Сон Хын-Мин
Комментарии (9)
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KB_Krasnogorsk
1475083396
Это месть гинера
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Фан666
1475085273
Забавно будет если забреют парня! Интересно а в контракте его как то такой залёт оговорён
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sancool1
1475085790
пусть идёт, запарил Российским клубам забивать)
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Патриот РФ
1475089469
Ахаха, кони с корейской армией добазарились
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1475097743
Усилит сеульский ЦСКА
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ivanthebest
1475102998
Одна армия, перетёрла с другой) Точки соприкосновения были найдены) Кореец пойдёт служить и точка - так было решено на собрании генералов в баньке с девочками...
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yurdin
1475117974
Гинер мог бы подсуетиться, чтоб он был откомандирован в ЦСКА
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alexis02lion
1475130767
А зачем сейчас то, вон ещё 4 года до 28 лет. Да и шансы на Азиатских играх будут. Это мотивация, что если хорошо будет играть, то всего на 4 недели. Так что всё слухи. Контракт доработает, а там уже пусть идёт служить если надо. А почему в ЦСКА никто не служит - им и по названию положено.
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Aztec58
1475138057
Кстати, по законам Республике Корея за отказ служить в армии - 18 месяцев за решеткой так что есть выбор.
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