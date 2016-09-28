Радимов ожидает романтичного футбола от «Алкмаара» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что «АЗ Алкмаар» в предстоящем гостевом матче с«Зенитом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы покажет ярко атакующий футбол.

«Не исключено, что АЗ попытается засветить своих футболистов в Европе — за счет этого голландские клубы и живут. Наверняка покажет романтичный футбол. У нашей команды более опытные игроки. Так что будет интересно посмотреть, что случится на самом деле. Допускаю вариант, что будет классическая схема — 4-3-3, чтобы футболисты могли и атаковать, и в обороне показывать свои качества, чтобы попасть на заметку селекционерам.

Наша команда должна прибавлять и выглядеть солидно, обязана выходить их группы. Все-таки уровень «Зенита» — это Лига чемпионов. Расцениваю непопадание туда нашей команды как недоразумение или несчастье», – заявил Радимов.