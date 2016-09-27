Аршавин: «Не представляю себя в чиновничьем кресле, только дома на диване»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин не исключает своего возвращения в «Зенит» в какой-либо новой роли. При этом 35-летний игрок отметил, что не представляет себя в роли чиновника.
– Допускаете возвращение в родной клуб в новой роли?
– Может быть, вернусь, а может быть, и нет. Только время покажет.
– Тренерство исключено?
– Исходя из того, как я сейчас понимаю и вижу футбол, мне было бы трудно работать тренером.
– Широков не исключает участия в президентских выборах в РФС в будущем. А вы себя можете представить в чиновничьем кресле?
– Вряд ли. Пока я себя вообще ни в каком кресле не представляю. Только на домашнем диване.
– У вас был небольшой комментаторский опыт.
– Там с Геннадием Сергеевичем (прим. – Орловым) придется потолкаться. А он такая махина – просто так не сдвинешь!