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  • Аршавин: «Не представляю себя в чиновничьем кресле, только дома на диване»

Аршавин: «Не представляю себя в чиновничьем кресле, только дома на диване»

27 сентября 2016, 21:56
13

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин не исключает своего возвращения в «Зенит» в какой-либо новой роли. При этом 35-летний игрок отметил, что не представляет себя в роли чиновника.

– Допускаете возвращение в родной клуб в новой роли?

– Может быть, вернусь, а может быть, и нет. Только время покажет.

– Тренерство исключено?

– Исходя из того, как я сейчас понимаю и вижу футбол, мне было бы трудно работать тренером.

– Широков не исключает участия в президентских выборах в РФС в будущем. А вы себя можете представить в чиновничьем кресле?

– Вряд ли. Пока я себя вообще ни в каком кресле не представляю. Только на домашнем диване.

– У вас был небольшой комментаторский опыт.

– Там с Геннадием Сергеевичем (прим. – Орловым) придется потолкаться. А он такая махина – просто так не сдвинешь!

Источник: Чемпионат.ком
Казахстан. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (13)
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kauk
1475004196
вот ишак такое лепит в кресле если только с бабушкой в свитере и огурцами кривоногий псевдофутболист за ранее за минусы спасибо можете лизнуть шланг
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Фан666
1475006172
Так ведь уже был депутатом и в кресле поди сидел
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olic29ivica
1475006907
Давай напишите какую нибудь хрень про чипсы
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Rzn_za_cska
1475008553
Ты че вылез чучело Одни новости про тебя
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zadira56
1475033795
Это твои проблемы!)
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