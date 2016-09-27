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    Коку: «ПСВ хочет победить «Ростов», но будет доволен и ничьей»

    Главный тренер ПСВ Филлип Коку подчеркнул, что хочет победить в предстоящем поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом». При этом наставник отметил, что и ничья станет для него вполне приемлемым результатом. Встреча между желто-синими и голландским клубом состоится завтра, 28 сентября, и начнется в 21:45 мск.

    – «Аякс» месяц назад потерпел здесь поражение. Что вы вынесли из того матча?

    – «Ростов» – очень хорошая команда, которую мы раньше не знали. Та встреча в Ростове стала для голландцев неожиданностью. У «Ростова» хорошие защита, прессинг, контратаки.

    – Завтра вы должны выигрывать, чтобы остаться в гонке?

    – Конечно, нам хотелось бы добыть победу. Но ничья тоже станет приемлемым результатом, а дальше уже будем решать вопрос в домашнем матче.

    – Рамселар не приехал, что у него за травма?

    – Пока мы не в курсе, идет исследование. Но сегодня я сконцентрирован на завтрашнем матче и футболистах, которые имеются в моем распоряжении.

    – Вы прилетели с задержкой. Сыграет ли это роль в подготовке?

    – Несмотря на эту небольшую неприятность, я не слышал жалоб от своих игроков. Мы успели потренироваться и у нас есть время на подготовку. Всякое может произойти, задержки в пути – частое явление, ничего страшного в этом нет.

    – Какую тактику вы выберете завтра?

    – Мы можем сыграть и от обороны, и в атаку. Какая будет тактика в этом матче, я пока говорить не буду – увидите завтра.

    – Вы уже видели поле?

    – Пока только по телевизору, но еще на него не выходил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2016 20:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 сентября 2016, 10:30

      Ростову только победы.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 28 сентября 2016, 07:21

      РОСТОВ хочет победить ПСВ и никаких ничьих!!!

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 27 сентября 2016, 23:32

      Чемпион обделался, этот вторник и новый стадион ЦСКА были испорчены. Осталась надежда на РСМ. Обратной дороги нет, кукурузники!..Удачи. С ув.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 сентября 2016, 22:57

      Будем надеяться, что Ростов поборется за три очка

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